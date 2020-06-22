الشهداء النيابية لـ”العهد نيوز”: نحذر من المساس برواتب الشهداء والسجناء السياسيين

2020/06/22 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد حذر رئيس لجنة الشهداء والسجناء والضحايا النيابية عبد الله النائلي ، من استمرار الحكومة المساس برواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء قال في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم الاثنين إن “تعضيد الموارد المالية ينبغي أن لا يكون على حساب شريحة الشهداء والسجناء”.واضاف ان “بامكان الحكومة تعضيد مواردها المالية من خلال […]

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