البصرة.. تأهيل بنايتين بالمدينة الرياضية لاستقبال المصابين بكورونا

2020/06/22 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد أعلنت وزيراة النفط، اليوم الاثنين، تأهيل بنايتين في المدينة الرياضية بالبصرة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى منح جامعة البصرة (100 الف دولار ) دعماً للتعليم الالكتروني.وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "وزارة النفط باشرت بإجراءات تأهيل بنايتين في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة لاستقبال المصابين والمشمولين بالحجر الصحي".وأضاف عبد الجبار، أن "هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب محافظ البصرة ، بعد ازدياد أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد، وستقوم الوزارة بتأهيل وتجهيز وتأثيث هذه الأبنية بالمستلزمات الضرورية وبصورة عاجلة، وبالتنسيق مع أدارة المحافظة وخلية الأزمة والجهات الصحية".وأشار الوزير، إلى "قيام الوزارة في وقت سابق الانتهاء من تأهيل شامل لثلاثة أبنية بالمدينة الرياضية لنفس الغرض وعلى نفقة صندوق المنافع الاجتماعية ومباشرتها باستقبال المصابين والمشمولين بالحجر الصحي".من جهة أخرى، أفصح وزير النفط أحسان عبد الجبار عن "تخصيص مبلغ (100 الف دولار ) لدعم التعليم الالكتروني في جامعة البصرة".وأكد، على "ضرورة دعم القطاع العلمي وخصوصاً في هذه الظروف المعقدة والصعبة بسبب خطورة أنتشار جائحة كورونا المستجد ، والذي تعذر على الطلبة الوصول الى مقاعد الدراسة ، والتعويض عنها بالتعليم الالكتروني أو عن بعد ، وذلك تطبيقاً لتعليمات خلية الازمة ، فضلاً عن حماية طلبتنا والهيئات التدريسية والعلمية".

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