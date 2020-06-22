وزارة الاعمار والاسكان: تنفيذ عدد من مشاريع الأبنية والجسور في عموم المحافظات

2020/06/22 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، الاثنين، ان شركة سعد العامة احدى تشكيلات الوزارة استأنفت تنفيذ اعمالها لاكمال تسليم ٥ ابنية مدرسية في عموم المحافظات، فضلا عن مواصلة تنفيذ جسري الكرغولية والرستمية ببغداد وجسر المسيب في محافظة بابل.

واكد مدير عام الشركة صادق محمد انه "من المؤمل انجاز ابنية مدارس (محمد الباقر) ع و(الصفا) في محافظ ذي قار و (الطبر والترابية) في محافظة الديوانية و(الطلائع) في محافظة البصرة وتسليمها الى وزارة التربية خلال الاشهر القليلة القادمة".

واضاف ان "الشركة شارفت على انجاز مشروع جسر الكرغولية وهو مخصص لعبور مركبات الحمل كطريق بديل عن الرستمية فيما تستمر الشركة بانشاء ٣ جسور مؤقتة لتأمين استمرار حركة العجلات والناقلات بعد المباشرة باعمار جسر الرستمية، كما تم استئناف تنفيذ امر الغيار لعقد تأهيل الجسر المسيب في بابل".

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