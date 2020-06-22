اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 22-6-2020 الاثنين

2020/06/22 | 11:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الأثنين، ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1247.5 ديناراً، أي 124 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1237.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار أسعار العملات العالمية

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