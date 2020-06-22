2020/06/22 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار كردي، الاثنين، تفاصيل جديدة عن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد، لافتا إلى انه بحث ثلاثة ملفات مهمة.وأكد مسعود حيدر، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني،في تصريح صحفي ، أن “أهم المحاور التي تم التطرق إليها خلال المباحثات التي أجراها رئيس الإقليم في بغداد هي محاربة الإرهاب ووضع آلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن الملفات التي بحثها بارزاني مع حكومة بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن الملفات التي بحثها بارزاني مع حكومة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).