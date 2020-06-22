2020/06/22 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت فرقة الامام علي(ع)القتالية اللواء الثاني- الحشد الشعبي، الاثنين، عن اخر حصيلة بعدد المتوفين الذين تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف المخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي بعد دفن (٧١) جثمان جديد خلال (٢٤) ساعة الماضية ليرتفع عدد المدفونين الى (١١٠٠) متوف من كافة محافظات البلد بينهم ثلاثة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن دفن 71 متوفيا جديدا بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن دفن 71 متوفيا جديدا بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).