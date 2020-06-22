التربية النيابية تطالب بالغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط

2020/06/22 | 11:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت لجنة التربية النيابية، الاثنين، رئيس الوزراء ووزير التربية إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط.وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، “لقد طالبنا وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط درجة نجاح مثل الصف السادس الابتدائي، ولكن هيئة الرأي في وزارة التربية ارتأت أن تجري الامتحانات للثالث المتوسط أسوة بالسادس

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