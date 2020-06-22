الحشد: عملية

2020/06/22 | 11:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل السعدي، الاثنين، ان عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة في شرق صلاح الدين تهدف لتأمين عدد من الاهداف المهمة.وقال السعدي في تصريح أورده موقع الحشد الشعبي، إن "الهدف من العمليات الأمنية شرق صلاح الدين ضمن أبطال العراق نصر السيادة الثالثة لتأمين حاوي العظيم ومطيبيجة وجبال حمرين باتجاه جسر الزركة".وأضاف، أن "الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش وبإسناد طيران الجيش شاركوا بتنفيذ العملية".و انطلقت قوات الحشد الشعبي، صباح اليوم الاثنين، بعمليات “أبطال العراق نصر السيادة الثالثة” لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة بين شرق صلاح الدين وغرب ديالى وجنوب غرب كركوك.

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