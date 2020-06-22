فرقة الإمام علي تعلن ارتفاع حصيلة من قامت بدفنهم من المتوفين بكورونا الى 1100

2020/06/22 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت فرقة الامام علي القتالية اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاثنين (22 حزيران 2020)، اخر حصيلة ...





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