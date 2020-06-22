السيتي يبحث عن الحلم المستحيل.. مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

2020/06/22 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تستمر عجلة دوريات أوروبا في الدوران بعد العودة من توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، وتشهد مباريات، الاثنين (22 حزيران 2020)، إقامة العديد من اللقاءات في مختلف الملاعب الأوروبية، حيث يستمر الصراع على قمة الدوري الإسباني والمراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، فضلا عن مواصلة مانشستر سيتي حلمه المستحيل في الدوري الانجليزي بالحفاظ على لقبه الذى أصبح في الطريق إلى ليفربول.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بتوقيت بغداد

مانشستر سيتى ضد بيرنلى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فيورنتينا ضد بريشيا 8:30

ليتشى ضد ميلان 8:30

بولونيا ضد يوفنتوس 10:45

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ليجانيس ضد غرناطة 8:30 على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال ضد إشبيليه 11:00 على قناة beIN SPORT HD 3

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بغداد اليوم/ خاص

قدم أسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي ، التعازي بوفاة اللاعب العراقي احمد راضي.

وقال القيسي في شريط مصور من مقر إقامته في الولايات المتحدة الامريكية،" السلام عليكم ايها الشعب العراقي الكريم، أقدم لكم نفسي ابن العراق عد

بغداد اليوم _ بغداد

أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاحد، رسالة تعزية الى العائلة الكروية العراقية بوفاة الراحل نجم الكرة العراقية احمد راضي.

وقال رئيس مجلس الادارة، احمد اليوسف الصباح، في الرسالة: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وف

بغداد اليوم/ متابعة

استعاد النجم الكويتي داود حسين اليوم الاحد،(21 حزيران 2020)، ذكرياته بصورة مع لاعب كرة القدم العراقي أحمد راضي، الذي توفي اليوم الاحد،021 حزيران 2020) بفيروس كورونا المستجد.

ونشر داود الصورة التي جمعتهما قبل 31 عامًا، عبر حس

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