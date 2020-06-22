مدينة عربية تتصدر الأرخص…تعرف على أغلى المدن معيشة للمغتربين

2020/06/22 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تمنع الاضطرابات السياسية من تصدر مدينة هونغ كونغ قائمة شركة Mercer لاستشارات الموارد البشرية، بأن تكون أغلى مدن العالم معيشة بالنسبة للمغتربين.بحسب تقرير نشره المركز في شهر يونيو/حزيران، حول مستوى المعيشة وتكلفتها في مدن العالم، تصدرت فيه هونغ كونغ قائمة الدول الأغلى معيشة بالنسبة للمغتربين.وكانت المفاجأة بحلول مدينة عشق آباد التركمانية، في المرتبة الثانية […]

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