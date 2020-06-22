قمر نور العسكري الايراني يلتقط صوراً حساسة لامريكا واسرائيل وسوريا

2020/06/22 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، لأول مرة، عن التقاط صور حساسة ودقيقة من سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة.وقال رضائي، خلال مراسم تكريم ذكرى الشهيد مصطفى جمران، إن “قمر نور العسكري يرسل يوميا صورا دقيقة من … Readmore

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