تفاصيل جديدة عن وفاة “أحمد راضي”.. سببٌ دفعه لنزع قناع الأوكسجين

2020/06/22 | 11:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أسطورة الكرة العراقية #أحمد_راضي، صباح أمس الأحد، بعد أيام من الصراع مع فيروس “#كورونا”، داخل مستشفى النعمان في #بغداد، بعد أن كان مقرراً أن يتجه إلى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال العلاج، لكن الأجل كان…

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