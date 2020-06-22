ريال سوسيداد يشن هجوماً على حكم مباراته امام ريال مدريد

2020/06/22 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن ريال سوسيداد، هجومًا حادًا على حكم مباراة الفريق، أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة (2-1)، أمس الأحد، في إطار الليجا.وشهدت المباراة، العديد من الحالات الجدلية، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، وألغى هدفًا لريال سوسييداد، بجانب وجود جدل حول هدف بنزيما.وذكرت صحيفة “سبورت“، أن سوسييداد عبر موقعه […]

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