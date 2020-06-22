الحشد الشعبي ضمن قاطع الشمال يعثر على مضافتين لداعش غرب طوزخورماتو

2020/06/22 | 11:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قطعات من اللواء 16 للحشد الشعبي، الاثنين، مضافتين لداعش غرب طوز خورماتو.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه “ضمن عمليات أبطال العراق الثالثة عثرت قطعات اللواء 16 والفوج النهري لقيادة قاطع الشمال على مضافتين لداعش وجثة مجهولة في حاوي بنت الكاظم غرب طوزخرماتو”.وانطلقت صباح اليوم(22، حزيران 2020) عمليات أبطال العراق

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