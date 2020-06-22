اتحاد معلمي كوردستان ”قلق“ من قرار تخفيض الرواتب

2020/06/22 | 11:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر اتحاد معلمي كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتراضه على تأخر الرواتب، مشيراً إلى قلقه من قرار حكومة الاقليم بتخفيض المرتبات.

وقال عبدالواحد احمد، نائب رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد يعبر عن قلقه من قرار حكومة الاقليم في خفض رواتب موظفي الحكومة"، معربا عن امنياته، في الا يؤثر هذا التعديل في الرواتب على الوضع المعيشي للملاكات التدريسية، وان تكون هناك عدالة في تخفيض الرواتب.

وطالب احمد الحكومة "في الاسراع بصرف رواتب الملاكات التدريسية للمدة التي مضت"، مشيرا الى ان اغلب الملاكات التدريسية تعتمد على رواتب الحكومة واستمرار تأخرها يوثر على اوضاعهم المعيشية.

واعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم امس الاحد، عن جملة من القرارات بشأن رواتب الموظفين، مبينة انها قررت صرف 79% من الرواتب والمخصصات بإستثناء الذين يقل مقدار رواتبهم عن 300 الف دينار.



واكدت ان هذه الاجراءات تكون وقتية وتشمل رواتب هذا الشهر فقط، لافتة الى ان نسبة 50% تستقطع من رواتب ومخصصات اصحاب الدرجات الخاصة.

وقطعت الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي التمويل لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان، مما تسبب بحدوث ازمة في ظل تفشي ظهور فيروس كورونا وتراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وتوقف التجارة الدولية واغلاق المنافذ الحدودية.

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