وزارة الثقافة تتعلق على منشور أحد مسؤوليها “اساء” من خلاله لأحمد راضي.. والشارع “يغلي” بانتظار إقالته

2020/06/22 | 11:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة الثقافة بيانًا بشان منشور نشره مدير دائرة شؤون المثقفين في الوزارة حسين القاصد، اساء من خلاله للنجم الراحل أحمد راضي، وذلك بالتزامن مع تطلع شريحة واسعة من المثقفين العراقيين لاتخاذ اجراء رادع وفصل القاصد من منصبه.وقالت الوزارة انها “تعرب عن أسفها الشديد عما بدر من أحد موظفيها (من كادرها […]

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