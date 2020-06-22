2020/06/22 | 11:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطى عدد الإصابات بفيروس #كورونا، عتبة الـ 9 ملايين إصابة حول العالم، في الوقت الذي يشهد فيه الفيروس انتشاراً في دول جديدة كالهند والبرازيل وانحساراً في دول أخرى تمكنت من اجتياز موجة الانتشار الأولى بفعل…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاعٌ قياسيّ يزيد إصابات “كورونا” إلى 9 ملايين إصابة حول العالم) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاعٌ قياسيّ يزيد إصابات “كورونا” إلى 9 ملايين إصابة حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).