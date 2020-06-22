بولتون: ترامب تعهد لنتنياهو بدعم اسرائيل اذا استخدمت القوة العسكرية ضد ايران

2020/06/22 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة ارتوز شيفا العبرية صفحة جديدة من مذكرات مستشار الامن القومي الامريكي السابق جون بولتون التي ستصدر الثلاثاء القادم حيث زعم بولتون ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ارسل رسالة الى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بان الولايات المتحدة ستدعم الكيان اذا قام باستخدام القوة العسكرية ضد ايران .وذكر التقرير […]

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