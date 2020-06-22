وزير المالية يبلغ البرلمان بشروع الحكومة في اعداد موازنة 2021

2020/06/22 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ، الاثنين ، عن أن الحكومة تعد حاليا موازنة ٢٠٢١ حسب قانون الإدارة المالية، مؤكدا أن وزير المالية علي علاوي ابلغنا رسميا الإعداد لموازنة جديدة .وقال الصفار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة بدأت بإعداد موازنة ٢٠٢١ حسب قانون الإدارة المالية”، مشيرا إلى أن “الحكومة لم تمتنع […]

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