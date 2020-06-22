شاهد: وفاة فنان مشهور بـ ’كورونا’ في محافظة السليمانية

2020/06/22 | 11:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر طبية عراقية، اليوم الاثنين، وفاة فنان كردي شعبي بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية شمال شرق العراق....

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