فيديو “ينبض وجعًا”: اصغر ابناء أحمد راضي يخاطب والده بكلمات “مؤلمة”

2020/06/22 | 11:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو “موجع” لأصغر ابناء النجم الراحل أحمد راضي، وهو يخاطب والده معبرًا عن شوقه إليه.وأظهر مقطع الفيديو فيصل، اصغر ابناء احمد راضي وهو يبعث لوالده اشتياقه ويتحدث له عن ابداء معلمه اعجابه بادائه الرياضي في المدرسة، حيث تقطن عائلة راضي في الاردن.ولم يتنس لـ”يس […]

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