بعد دفن (71) متوفيا جديدا.. الاحصائية الكلية تصل إلى أكثر من 1100 جثمان لمتوفين بكورونا منذ تفشي الفيروس

2020/06/22 | 11:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفأعلنت فرقة الامام علي (ع) القتالية، اليوم الاثنين، دفن أكثر من (١١٠٠) جثمان لمتوفين بفيروس كورونا بعد دفن (٧١) متوفيا جديدا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف خلال (٢٤) الماضية.وذكرت الفرقة في بيان، إن "آخر حصيلة للمتوفين الذين تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف المخصصة لدفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي بعد دفن (٧١) جثمانا جديدا خلال (٢٤) ساعة الماضية، بلغت حتى اليوم الاثنين (١١٠٠) متوفى من كافة محافظات البلد بينهم ثلاثة من الديانة المسيحية".وأضاف البيان، أن "المدفونين ال (٧١) الجدد توزعوا (٤٣) متوفيا من العاصمة بغداد و (١٦) متوفيا من محافظة ذي قار، و(٥) متوفين من محافظة ميسان، ومن محافظة البصرة (٤) متوفين ،ومن محافظة واسط(٣)متوفين".

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