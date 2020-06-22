حقوق الإنسان توجه نداءً عاجلاً لإعادة أكثر من 94 ألف عائلة نازحة

2020/06/22 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (22 حزيران 2020)، نداءً عاجلاً إلى الحكومة العراقية، بشأن عودة أكقر من 94 ألف عائلة نازحة إلى مناطق سكناها.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "94640 عائلة نازحة بانتظار التفاتة انسانية من الحكومة لإعادتهم طوعا الى مناطقهم".

وأضاف، أن "المفوضية تطلق نداء اغاثة انساني موجه للحكومة للتدخل الفوري لإعادة (473200 الف ) نازح الى مناطقهم بشكل طوعي".

وأوضح ان "اوضاع النازحين اصبحت مأساوية في ظل النقص الحاد في متطلبات المعيشة ونقص مواد الاغاثة واصابة عدد منهم بفايروس كورونا وتردي اوضاعهم الصحية بسبب انتشار الامراض المزمنة والجلدية واضطرار الاطفال منهم للعمل والعيش في خيم مع قساوة حرارة الصيف".

وتابع الغراوي اننا نطالب الحكومة بالتدخل الفوري لاعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء معاناتهم الانسانية ومعالجة كل الصعوبات الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحول دون عودتهم واغلاق هذا الملف المشوب بالكم الكبير من المعاناة والمأسي".

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