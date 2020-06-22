اصابات فيروس كورونا حول العالم يلامس الـ9 ملايين إصابة و مخاوف من موجة ثانية مدمرة

2020/06/22 | 11:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأسبوع الماضي، كتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في مقال في صحيفة وول ستريت أنه “لا توجد موجة ثانية لفيروس كورونا”، وأن بلاده تكسب المعركة ضد الفيروس.ويتفق العديد من العلماء على أنه حتى الساعة الوقت ليس مناسبا للاحتفال … Readmore

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