حقوق الانسان : اكثر من 94 الف عائلة نازحة بانتظار التفاتة انسانية

2020/06/22 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي نداء اغاثة انسانيا موجها للحكومة للتدخل الفوري لاعادة اكثر من 94 الف عائلة نازحة تضم (٤٧٣٢٠٠ ) نازح الى مناطقهم بشكل طوعي .واضاف الغراوي في بيان ان اوضاع النازحين اصبحت مأساوية في ظل النقص الحاد في متطلبات المعيشة ونقص مواد الاغاثة واصابة عدد منهم بفايروس كورونا […]

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