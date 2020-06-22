2020/06/22 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين اكد مسؤول اعلام قيادة عمليات الشرطة الاتحادية العميد الركن انور عباس، ان الانتهاء من عمليات تطهير مناطق شمال صلاح الدين سيتبعه مسك محكم للارض وانتشار امني واسع.وقال انور في حديث خص به “العهد نيوز”، اليوم الاثنين، ان قيادة العمليات وضعت خطط استراتيجية لمسك الارض وغلق الثغرات والفتحات التي كان يستغلها العدو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن خطط استراتيجية لمسك الارض بعد الانتهاء من عمليات التطهير شمال صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن خطط استراتيجية لمسك الارض بعد الانتهاء من عمليات التطهير شمال صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).