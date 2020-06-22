الهوية من منظور علماني (2) - عبدالله تركماني

2020/06/22 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني 2 - الحداثة السياسية وإشكالية الهويةفرضت الدولة الحديثة، في بدايات تأسيسها، نموذجًا للهوية وجعلته أحد الشروط الحقوقية للانتماء الوطني، حيث نجد أطرًا متدرجة لصناعة الهوية، اعتبارًا من المؤسسات المجتمعية والدينية والتعليمية والإعلامية وحتى السلطة السياسية القائمة، وبقي الفرد هو المتلقّي، وأصبح أفراد هذه الدولة مجرد أرقام في آلية الدولة.



أما اليوم تتميز الحداثة السياسية بدمج الفردانية بالتكوين ال ......





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