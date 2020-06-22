دموع مقدسة وقضية المرأة المضطهدة. - صفاء أمين

2020/06/22 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفاء_أمين إنها صديقتي الرائعة فاطمة، دائمًا نتبادل الكتب عندما تروق لنا.



ها هي كالعادة اقترحت علي قراءة رواية اسمها "دموع مقدسة" للكاتب عبد الرحمن الآنسي.



بدأت أقرأ عن الكاتب فوجدته شابًا وهذه هي أولى أعماله كما يبدو.



كِدتُ أتنازل عن قراءة الرواية ولا أنكر أني شككتُ بذوق صديقتي هذه المرة؛ فأنا لدي عُقدة من الأعمال الأدبية الذي يكتبها الشباب ما دون سن الثلاثين، لأن كتاباتهم للأسف متخمة بالتفاهات وأعتبر معظمه ......





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