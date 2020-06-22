الحشد الشعبي يقتحم ” وادي الشر” بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/22 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد الحشد الشعبي في ديالى، الاثنين، بدء عملية اقتحام اهم اوكار داعش على الحدود مع صلاح الدين شمال المحافظة.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الوية الحشد الشعبي (1 و2 و4 و20 و23 و24 و110) بالاضافة الى مفارز من لواء نداء ديالى للحشد الشعبي وفوج المغاوير لقيادة قاطع […]

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