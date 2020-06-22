2020/06/22 | 12:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية اليوم الاثنين، بحصيلة الساعات الأولية لعملية عسكرية من ثلاثة محاور لملاحقة عناصر تنظيم داعش في المناطق الممتدة بين ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وقال الناطق عن قاطع ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز ان قوات من الشرطة والجيش والوية الحشد الشعبي 1 و2 و4 و20 و23 و24 و110 ولواء نداء ديالى للحشد الشعبي شرعت اليوم بعمليات ابطال العراق الثالثة لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة بين شرق صلاح الدين وغرب ديالى وجنوب غرب كركوك للقضاء على فلول داعش.

واعلن الحسيني تدمير مضافة لداعش في قرية "البو هذال" ضمن قاطع نفط خانة تحوي مؤناً ومواد متفجرة ومواد مخدرة من قبل قوات من اللواء 110 الى جانب تمشيط عدة قرى وقصبات لعشرات الكيلومترات.





وفي قاطع صلاح الدين افاد امر لواء 16 من الحشد الشعبي العميد نبيل عيسى البشيري لوكالة شفق نيوز" بتدمير مضافتين لداعش غربي قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين مؤكدا استمرار عمليات التفتيش والتمشيط بحثا عن بؤر واوكار لعناصر داعش.

واضاف البشيري ان قوات الشرطة والحشد الشعبي عثرت على جثة مجهولة في حاوي بنت الكاظم غرب طوزخرماتو, تم نقلها الى الجهات المختصة لكشف هوية الجثة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة الساعات الأولى لعملية عسكرية بثلاث محافظات عراقية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة الساعات الأولى لعملية عسكرية بثلاث محافظات عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).