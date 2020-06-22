2020/06/22 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمرحلتها الثالثة.. الإعلام الأمني تعلن حصيلة أولية لعملية ابطال العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمرحلتها الثالثة.. الإعلام الأمني تعلن حصيلة أولية لعملية ابطال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمرحلتها الثالثة.. الإعلام الأمني تعلن حصيلة أولية لعملية ابطال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).