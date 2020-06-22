الكشف عن سبب تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

2020/06/22 | 12:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تضاربت الأنباء بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي، حيث ذكرت تقارير أنها دخلت في حالة غيبوبة، في أفادت تقارير أخرى بأنها لا تزال في حال الخطر وصحتها تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

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