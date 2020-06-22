الحشد الشعبي: عمليات أبطال العراق تهدف لتجفيف منابع الإرهاب

2020/06/22 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد آمر اللواء 110 في الحشد الشعبي خضير المطروحي، الاثنين، ان عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المناطق الآمنة.وقال المطروحي في بيان تلقت /المعلومة/، ان “قطعات الحشد والقوات الأمنية وباسناد طيران الجيش انطلقت صباح اليوم بعمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة لملاحقة فلول الإرهاب في مناطق ديالى […]

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