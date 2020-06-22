2020/06/22 | 12:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة ديجيتال جورنال الامريكية، بأن انتشار آفة زهرة النيل سريعة الانتشار تمثل خطرا خاصا في العراق الذي يعاني بالفعل من الجفاف المنتظم وتقلص موارد المياه بسبب الاستخدام المفرط والتلوث وسدود الأنهار.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ تبدو الأوراق العريضة والأزهار الأرجوانية الرقيقة التي تطفو على نهر الفرات وكأنها منظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي: زهر النيل تخنق الممرات الحيوية للمياة وتدمر الزراعة والصيد في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي: زهر النيل تخنق الممرات الحيوية للمياة وتدمر الزراعة والصيد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).