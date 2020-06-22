قائد الشرطة الاتحادية لـ”العهد نيوز”: انقذنا عدد من العوائل العالقة تحت سيطرة داعش في جبال حمرين

2020/06/22 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينكشف قائد الشرطة الاتحادية الفريق جعفر البطاط، ان العمليات المشتركة تمكنت من انقاذ عدد من العوائل التي كانت محاصرة تحت سيطرة داعش الارهابي في جبال حمرين شمال صلاح الدين.وقال البطاط في حديث خص به “العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان داعش الارهابي كان يتخذ من بعض العوائل رهينه ودروع بشرية لكن الامداد العسكري […]

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