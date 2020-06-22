لجنة نيابية غاضبة من الاتحادات والاندية الرياضية وتوجه رسالة للكاظمي

2020/06/22 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الاثنين، بغلق جميع الاتحادات والاندية الرياضية ومنتديات الشبابن فيما وجهت رسالة الى رئيس الوزراء مصفطى الكاظمي.وذكر بيان للجنة الشباب تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه: “ناشدت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب منذ بدء تفشي فيروس كورونا، الاوساط الرياضية والشبابية مراراً وتكراراً للألتزام بأجراءات الوقاية من الفيروس وفقاً لتعليمات خليتي […]

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