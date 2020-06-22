2020/06/22 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت لجنة الصحة والبيئة النيابية على استخدام العراق للعلاج الروسي”أفيفافير” للمصابين بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة غايب العميري في تصريح، إن شراء العلاج الروسي الخاص بالفيروس ينبغي أن يكون معتمدا رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى ان الكثير من العلاجات العالمية التي تعاقدت الوزارة سابقا على شرائها لم تجني ثمارها.

وأضاف العميري أن هناك توجه حكومي لشراء العلاج الروسي على أن يكون معتمدا لدى منظمة الصحة العالمية لتجنيب العراقيين أي مخاطر مستقبلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة النيابية : العلاج الروسي ينبغي أن يكون معتمدا من منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والبيئة النيابية : العلاج الروسي ينبغي أن يكون معتمدا من منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).