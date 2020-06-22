2020/06/22 | 13:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف مدير عام دائرة الفنون العامة د.علي عويد العبادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لاختيار مكان التمثالين

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