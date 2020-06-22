بالصور.. حريق يلتهم كرفانات داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء

2020/06/22 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءاعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن اخماد حريق اندلع داخل بناية المستشفى التركي.وقال مدير الدفاع المدني العميد طاهر حميد، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب داخل المستشفى التركي في احد الاماكن التي تشهد اعمالا من قبل الشركة المنفذة”.واضاف حميد ان “الحريق لم يخلف اضرارا […]

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