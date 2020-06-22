لجنة الصحة النيابية: العلاج الروسي يجب ان يكون معتمدا من الصحة العالمية

2020/06/22 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادعلق عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية غايب العميري، اليوم الاثنين، على استخدام العراق العلاج الروسي ”أفيفافير” دون اعتماده من قبل منظمة الصحة العالميةوقال العميري، إن “شراء العلاج الروسي الخاص بفيروس كورونا ينبغي أن يكون معتمدا رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية”.وأضاف، أن “الكثير من العلاجات العالمية التي تعاقدت الوزارة سابقا على شرائها لم […]

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