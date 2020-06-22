تسجيل 150 حالة شفاء جديدة من كورونا في ذي قار

2020/06/22 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار افاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بشفاء 150 مصابا بفيروس كورونا المستجد، في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال المصدر، ان ” نتائج الفحص المختبري وللمرة الثانية على التوالي اثبتت شفاء 150 مصابا بفيروس كورونا توزعوا بين اقضية ونواحي المحافظة .”واضاف، ان “ردهات العزل في المحافظة شهدت وفاة […]

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