النجم والساعدي يبحثان دعم الاقتصاد الوطني

2020/06/22 | 13:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، مع رئيس هيأة الاوراق المالية، دعم الاقتصاد الوطني.

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