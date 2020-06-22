2020/06/22 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرض عراقي بشأن حزب العمال ووفد تركي قريبا في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرض عراقي بشأن حزب العمال ووفد تركي قريبا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).