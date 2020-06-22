2020/06/22 | 13:24 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال الاجتماع - صورة: KRG
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني: مستعدون لحل جذري مع بغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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