مسرور بارزاني: مستعدون لحل جذري مع بغداد

2020/06/22 | 13:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال الاجتماع - صورة: KRG

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