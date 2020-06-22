الإعلام الأمني: أبطال العراق تستهدف مساحة ( 4853 ) كم 2

2020/06/22 | 13:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن عملية أبطال العراق تستهدف مساحة ( 4853 ) كم 2.وذكرت الخلية، في بيان، إن "عمليات ابطال العراق بمرحلتها الثالثة تستهدف مساحة ( 4853 ) كم 2".وأردفت: "وذلك لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية".وانطلقت القوات الأمنية، صباح اليوم الاثنين، بعمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة بين شرق صلاح الدين وغرب ديالى وجنوب غرب كركوك.

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