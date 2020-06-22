مصدر: إصابة مسؤول في شرطة كربلاء بفيروس كورونا


مصدر: إصابة مسؤول في شرطة كربلاء بفيروس كورونا
2020/06/22 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر، طبي في كربلاء، الاثنين (22 حزيران 2020)، بأن مسؤولاً في شرطة المحافظة أصيب بفيروس كورو...

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