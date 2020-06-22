2020/06/22 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

وصل وفد عسكري عراقي رفيع، اليوم الإثنين، (22 حزيران 2020)، إلى مدينة دهوك، في إقليم كردستان، للاط...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفد عسكري بقيادة قائد القوات البرية يصل دهوك لإعداد تقرير حول القصف التركي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفد عسكري بقيادة قائد القوات البرية يصل دهوك لإعداد تقرير حول القصف التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).