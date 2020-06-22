فتاة مصرية بحثت عن زواج عبر فيسبوك فأُقيلت من عملها

2020/06/22 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قالت فتاة مصرية، تدعى مها أسامة، عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، إنها أقيلت من عملها بعدما أعلنت أنه...





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