حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: تدمير 3 مضافات لداعش بعملية دهم وتفتيش

2020/06/22 | 13:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد اليوم، الاثنين، تدمير ثلاثة مضافات لخلايا مجرمي داعش بعملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق غربي الانبار .وقال السمرمد في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري نفذت حملة داهم وتفتيش واسعة النطاق […]

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